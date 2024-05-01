Фальшиві діагнози для ухилянтів за $3000: судитимуть 10 лікарів, двоє з яких – голови ВЛК

10 лікарів в Україні звинувачені у підробці документів для ухилення від призову.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Десять лікарів, включаючи двох голів військово-лікарської комісії, стали обвинуваченими в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України за фальшивими діагнозами за високу ціну у 3000 доларів США. Київська міська прокуратура направила обвинувальний акт до суду, який звинувачує їх у порушенні статей Кримінального кодексу України щодо підробки документів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Серед обвинувачених - двоє завідувачів неврологічних відділень, завідувач центру нейрохірургії, лікарі-нейрохірурги, психіатр, невролог, рентгенолог, а також директор Центру первинної медико-санітарної допомоги. Їхні дії полягали в тому, що вони засвідчували наявність у чоловіків тяжких захворювань, виготовляли фальшиві діагнози, які використовувались для оформлення статусу тимчасово непридатних до військової служби. За це вони вимагали від своїх клієнтів 3-4 тисячі доларів США за кожного.

Діяльність злочинної групи виявили під час спроби підготовки документів для трьох чоловіків призовного віку. Один з замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, вже встиг перетнути кордон за отриманими фальшивими документами.

Наразі справа направлена до суду, а за санкціями статті Кримінального кодексу України обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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