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У Запоріжжі та області планують побудувати 5 підземних шкіл

16:17, 1 травня 2024
Перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.
У Запоріжжі та області планують побудувати 5 підземних шкіл
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі та області побудують 5 підземних шкіл. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

Навчальні заклади стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

«Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі до осені планують збудувати дві підземні школи.

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