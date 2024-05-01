У Запоріжжі та області планують побудувати 5 підземних шкіл

Перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Запоріжжі та області побудують 5 підземних шкіл. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

Навчальні заклади стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

«Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі до осені планують збудувати дві підземні школи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.