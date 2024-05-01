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У Харкові затримали колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів Скабєєвої та Соловйова

16:53, 1 травня 2024
СБУ затримала колаборантку, яка у Харкові працювала на російські ЗМІ.
У Харкові затримали колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів Скабєєвої та Соловйова
Джерело фото: СБУ
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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для створення пропагандистських сюжетів для російських ток-шоу Ольги Скабєєвої та Володимира Соловйова. Про це повідомили в  СБУ.

Затримана фігурантка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України, готуючи тези для замовних матеріалів, які потім використовувалися у сюжетах центральних телеканалів росії. Зокрема, вона працювала над матеріалами, що стосувалися ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова.

За даними слідства, зловмисниця працювала на кремлівські медіа через посередника, яким виявився російський військовий кореспондент, що координував свої дії з військовою розвідкою рф. Раніше вона звернулася до нього через соцмережу "ВКонтакте", пропонуючи свою допомогу у війні проти України.

Під час обшуків у її помешканні зловмисниці був вилучений мобільний телефон з доказами її злочинної діяльності на користь рф. Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність та виправдання агресії рф проти України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, а їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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