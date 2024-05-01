У Харкові затримали колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів Скабєєвої та Соловйова

СБУ затримала колаборантку, яка у Харкові працювала на російські ЗМІ.

Джерело фото: СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для створення пропагандистських сюжетів для російських ток-шоу Ольги Скабєєвої та Володимира Соловйова. Про це повідомили в СБУ.

Затримана фігурантка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України, готуючи тези для замовних матеріалів, які потім використовувалися у сюжетах центральних телеканалів росії. Зокрема, вона працювала над матеріалами, що стосувалися ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова.

За даними слідства, зловмисниця працювала на кремлівські медіа через посередника, яким виявився російський військовий кореспондент, що координував свої дії з військовою розвідкою рф. Раніше вона звернулася до нього через соцмережу "ВКонтакте", пропонуючи свою допомогу у війні проти України.

Під час обшуків у її помешканні зловмисниці був вилучений мобільний телефон з доказами її злочинної діяльності на користь рф. Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність та виправдання агресії рф проти України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, а їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.