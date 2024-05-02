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Хто вправі оцінювати повноваження адвоката за договором: роз’яснення Ради адвокатів

15:46, 2 травня 2024
КДКА не в праві оцінювати повноваження адвоката на представництво або захист, що виникають з договору про надання правничої допомоги — Рада адвокатів.
Хто вправі оцінювати повноваження адвоката за договором: роз’яснення Ради адвокатів
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Рада адвокатів України повідомила, що за загальним правилом, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не можуть здійснювати оцінку повноважень адвоката на представництво або захист, що виникають з договору про надання правничої допомоги.

На це РАУ звернула увагу у роз’ясненні ст.ст. 14, 15, 17 Правил адвокатської етики щодо відносин адвоката з клієнтом та межі перевірки КДКА підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова наголосила на важливості цього питання, якому РАУ досі не приділяла належної уваги. І розглядалося воно у зв’язку зі зверненням адвоката, повноваження якої своїм рішенням підтвердив господарський суд в ході розгляду справи. Але пізніше повноважність адвоката за скаргою процесуального опонента поставила під сумнів КДКА одного з регіонів.

Значна частина проваджень, які сьогодні розглядаються дисциплінарними палатами, так або інакше пов'язана з оцінкою договорів на правничу допомогу між адвокатом і клієнтом. При цьому там не завжди звертають увагу, що згідно зі статтею 27 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до такого виду договору  застосовуються загальні вимоги договірного права, які є пріоритетними.

Оскільки ж до договору про надання правничої допомоги застосовуються визначені цивільним законодавством загальні вимоги договірного права, що випливають із виникнення, дії та припинення договору, а також визначено орган на їх тлумачення (відповідно до ст. 213 Цивільного кодексу ним є суд), то у кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відсутні повноваження на оцінку правовідносин, що виникли між клієнтом та адвокатом, а також  повноважень останнього (договір про надання правничої допомоги, довіреність, ордер, доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання БПД, шляхом застосування Правил адвокатської етики у процедурі дисциплінарного провадження.

При цьому у РАУ уточнили, що зазначене правило не стосується укладення договорів про надання правничої допомоги адвокатами, які зупинили чи припинили адвокатську діяльність, або укладають їх  перебуваючи в умовах обставин несумісності (народні депутати, судді, прокурори, державні службовці, військовослужбовці або особи, які здійснюють альтернативну військовій службу). Дії таких осіб усе ж мають бути оцінені КДКА з точки зору їх не відповідності вимогам Закону та Правил адвокатської етики. Тому у разі  надходження дисциплінарної скарги КДКА повинна встановити наявність  відомостей про адвоката в ЄРАУ (щодо  зупиненої чи припиненої адвокатської діяльності, обставин несумісності, а також наявності у особи, яка уклала договір про надання правничої допомоги, статусу адвоката).

Також Рада адвокатів України дійшла висновку, що Закон не надає КДКА такого права, як вихід за межі дисциплінарної скарги з власної ініціативи,  оскільки зазначене є порушенням гарантій адвокатської діяльності.

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