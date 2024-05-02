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Кто вправе оценивать полномочия адвоката по договору: разъяснение Совета адвокатов

15:46, 2 мая 2024
КДКА не в праве оценивать полномочия адвоката на представительство или защиту, возникающие из договора о предоставлении права — Совет адвокатов.
Кто вправе оценивать полномочия адвоката по договору: разъяснение Совета адвокатов
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Совет адвокатов Украины (РАУ) сообщил, что по общему правилу, квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры не могут производить оценку полномочий адвоката на представительство или защиту, возникающих из договора о предоставлении юридической помощи.

На это РАУ обратила внимание в разъяснении ст.ст. 14, 15, 17 Правил адвокатской этики относительно отношений адвоката с клиентом и границы проверки КДКА оснований для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова отметила важность этого вопроса, которому РАУ до сих пор не уделяла должного внимания. И рассматривался он в связи с обращением адвоката, полномочия которого своим решением подтвердил Хозяйственный суд в ходе рассмотрения дела. Но позже полномочность адвоката по жалобе процессуального оппонента подвергла сомнению КДКА одного из регионов.

Значительная часть производств, рассматриваемых сегодня дисциплинарными палатами, так или иначе связана с оценкой договоров на юридическую помощь между адвокатом и клиентом. При этом там не всегда обращают внимание, что согласно статье 27 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» к такому виду договора применяются общие требования приоритетных договорного права.

Поскольку же к договору о предоставлении юридической помощи применяются определенные гражданским законодательством общие требования договорного права, вытекающие из возникновения, действия и прекращения договора, а также определен орган на их толкование (в соответствии со ст. 213 Гражданского кодекса им является суд), то в квалификационно -дисциплинарных комиссий адвокатуры и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отсутствуют полномочия на оценку правоотношений, возникших между клиентом и адвокатом, а также полномочия последнего (договор о предоставлении юридической помощи, доверенность, ордер, поручение органу (учреждения), путем применения Правил адвокатской этики в процедуре дисциплинарного производства.

При этом в РАУ уточнили, что указанное правило не касается заключения договоров о предоставлении юридической помощи адвокатами, которые остановили или прекратили адвокатскую деятельность, или заключают их в условиях обстоятельств несовместимости (народные депутаты, судьи, прокуроры, государственные служащие, военнослужащие или лица, которые осуществляют альтернативную военную службу). Действия таких лиц все же должны быть оценены КДКА с точки зрения их несоответствия требованиям Закона и Правил адвокатской этики. Поэтому в случае поступления дисциплинарной жалобы КДКА должна установить наличие сведений об адвокате в ЕРАУ (об остановленной или прекращенной адвокатской деятельности, обстоятельствах несовместимости, а также наличии у лица, заключившего договор о предоставлении юридической помощи, статуса адвоката).

Также Совет адвокатов Украины пришел к выводу, что Закон не предоставляет КДКА такого права, как выход за пределы дисциплинарной жалобы по собственной инициативе, поскольку это нарушение гарантий адвокатской деятельности.

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