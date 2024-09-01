На трасі Київ-Одеса сталася серйозна ДТП з перекиданням, відео

Жахлива ДТП з перекиданням сталася біля села Гостра Могила.

У неділю, 1 вересня, біля села Гостра Могила Білоцерківського району Київської області сталася серйозна ДТП. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Як видно на відео, у результаті аварії постраждало низка транспортних засобів, а один з автомобілів перевернувся.

На місце вже працюють медики.

Подробиці ДТП наразі не повідомляють.

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