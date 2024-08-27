Небезпечний заплив через Дністер — на Вінниччині чоловік намагався виплисти за кордон, відео

29-річного Вінничанина виявили за допомогою квадрокоптера.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив подолати стрімкі потоки Дністра вплав та незаконно потрапити в Молдову.

29-річного Вінничанина виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера.

«Аби запобігти правопорушенню, вартові кордону задіяли моторний човен та витягли чоловіка з води», - заявили прикордонники.

При собі плавець мав особисті речі, документи та телефон, які були обгорнуті у поліетиленові пакети.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

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