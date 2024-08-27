Опасный заплыв через Днестр — в Винницкой области мужчина пытался выплыть за границу, видео

29-летний Винничанин был обнаружен с помощью квадрокоптера.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, который решил преодолеть стремительные потоки Днестра вплавь и незаконно попасть в Молдову.

29-летнего Винничанина обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера.

«Чтобы предотвратить правонарушение, стражи границы задействовали моторную лодку и вытащили мужчину из воды», - заявили пограничники.

При себе пловец имел личные вещи, документы и телефон, обернутые в полиэтиленовые пакеты.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направлено в суд.

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