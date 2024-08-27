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На Закарпатье глава ВЛК, медсестра и двое мужчин подозреваются в переправке уклонистов за границу

21:16, 27 августа 2024
Подозреваемые за деньги делали неправдивые медицинские документы, на основании которых военнообязанных должны признать непригодными к службе.
На Закарпатье глава ВЛК, медсестра и двое мужчин подозреваются в переправке уклонистов за границу
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На Закарпатье главе военно-врачебной комиссии, медицинской сестре Хустской районной больницы, местному жителю и уроженцу Хмельницкого объявили подозрение в переправке за границу военнообязанных мужчин. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По версии следствия, подозреваемые за деньги обязывались изготовить заведомо ложные официальные медицинские документы, на основании которых военнообязанных должны признать непригодным к службе в армии и исключить из военного учета. Таким образом они смогли беспрепятственно выехать за пределы страны во время войны.

Задокументировано получение медсестрой и ее пособником двух траншей неправомерной выгоды – 5000 и 1500 долларов США, которые они планировали распределить между всеми участниками. Другого подозреваемого, обеспечившего получение гражданином группы инвалидности, разоблачили при получении 6000 долларов США. 

Во время обысков в помещениях медучреждений и в помещениях подозреваемых изъята медицинская документация, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных лиц.

В настоящее время трем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Председателю ВЛК вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения от должности. В то же время проверяется причастность к уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.

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