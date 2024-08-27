Владимир Зеленский анонсировал встречу с Джо Байденом

Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН может встретиться с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом он сказал на пресс-конференции 27 августа.

Глава государства также выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку.

«Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США», - заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в сентябре представит «план победы» президенту США и передаст его Харрис и Трампу.

Также Президент отмечал, что Украина успеет подготовить документ для Второго саммита мира к ноябрю.

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