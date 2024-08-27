Володимир Зеленський анонсував зустріч із Джо Байденом

Джо Байден та Володимир Зеленський можуть зустрітись у вересні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної асамблеї ООН може зустрітися із лідером Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Про це він сказав на прес-конференції 27 серпня.

Глава держави також висловив вдячність президенту США Джо Байдену та його команді за підтримку.

«Я готуюсь до нашої зустрічі у вересні, дай Боже, що я дозволю собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежать від США», - заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у вересні представить «план перемоги» президенту США і передасть його Гарріс і Трампу.

Додамо, Президент також зазначав, що Україна встигне підготувати документ для Другого саміту миру до листопада.

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