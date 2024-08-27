На Закарпатті голову ВЛК, медсестру та двох чоловіків підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон

Підозрювані за гроші робили неправдиві медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатними до служби.

На Закарпатті голові військово-лікарської комісії, медичній сестрі Хустської районної лікарні, місцевому жителю та уродженцю Хмельницького оголосили підозру у переправленні за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За версією слідства, підозрювані за гроші зобов’язувалися виготовити завідомо неправдиві офіційні медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатним до служби у армії та виключити з військового обліку. Таким чином вони б змогли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.

Задокументовано отримання медсестрою і її пособником двох «траншів» неправомірної вигоди – 5000 та 1500 доларів США, які вони планували розподілити між усіма учасниками. Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6000 доларів США.

Під час обшуків у приміщеннях медзакладів та у помешканнях підозрюваних вилучено медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб.

Наразі трьом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Голові ВЛК вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Водночас перевіряється причетність до кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.

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