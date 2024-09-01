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На Волині перевізника підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон

16:21, 1 вересня 2024
Чоловік носив неправдиві відомості про військовозобов'язаних до системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд до ЄС.
На Волині перевізника підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Волинського перевізника підозрюють у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, 49-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному переправленні осіб через держкордон.

За даними слідства, підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.

У такий спосіб він у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2022 – вересня 2023 року він 71 раз забезпечував виїзд чоловіків за кордон.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 242 240 гривень.

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