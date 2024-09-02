Хто підлягає зняттю з військового обліку — роз’яснили у ТЦК

07:18, 2 вересня 2024
У ТЦК нагадали, хто підлягає зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Донецький обласний ТЦК та СП нагадав, хто підлягає зняттю з військового обліку.
Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників:
- які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку;
- які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
3) з військового обліку резервістів:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Раніше у ДМС відповіли, чи працює автоматична перевірка військово-облікових даних чоловіків, які бажають отримати паспортні документи за кордоном.
Додамо, ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання – Закарпатський окружний адмінсуд.
Також ми писали про те, хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.