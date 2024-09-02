Хто підлягає зняттю з військового обліку — роз’яснили у ТЦК

У ТЦК нагадали, хто підлягає зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК та СП нагадав, хто підлягає зняттю з військового обліку.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

3) з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Раніше у ДМС відповіли, чи працює автоматична перевірка військово-облікових даних чоловіків, які бажають отримати паспортні документи за кордоном.

Додамо, ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання – Закарпатський окружний адмінсуд.

Також ми писали про те, хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.