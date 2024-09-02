Кто подлежит снятию с военного учета – разъяснили в ТЦК

07:18, 2 сентября 2024
В ТЦК напомнили, кто подлежит снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, кто подлежит снятию с военного учета.
В соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:
1) з військового обліку призовників:
- які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку;
- які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
3) з військового обліку резервістів:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Ранее в ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей.
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