На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк

Украинскому защитнику должно было исполниться 29 лет.

На фронте погиб 28-летний кикбоксер, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Украины Роман Головатюк.

«По зову сердца Роман покинул спортивную карьеру и с первых дней войны добровольцем пошел туда, где был нужен», — говорится в сообщении от имени городского головы Каменец-Подольского Михаила Посетка.

Спортивный Комитет Украины отметил, что украинскому защитнику в сентябре должно было исполниться 29 лет.

Роман Головатюк был одним из лучших спортсменов по кикбоксингу WAKO.

За свою карьеру он дважды торжествовал на соревнованиях Кубка мира, дважды завоевал «бронзу» чемпионатов Европы в 2016 и 2018 годах.

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