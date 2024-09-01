На війні загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк

Українському захиснику мало виповнитися 29 років.

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На фронті загинув 28-річний кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

«За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен», — йдеться у дописі від імені міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Посітка.

Спортивний Комітет України зазначив, що українському захиснику у вересні мало виповнитися 29 років.

Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

За свою кар'єру він двічі тріумфував на змаганнях Кубка світу, двічі здобував «бронзу» чемпіонатів Європи у 2016 та 2018 роках.

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