На Волыни перевозчика подозревают в переправке военнообязанных через границу

Мужчина носил ложные сведения о военнообязанных к системе «Шлях» как о водителях своего предприятия, делая возможным их выезд в ЕС.

Иллюстративное фото из открытых источников

Волынского перевозчика подозревают в незаконной переправке через границу военнообязанных. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, 49-летнему жителю Каменя-Каширского доложено о подозрении в неоднократной незаконной переправке лиц через госграницу.

По данным следствия, предприниматель, имеющий лицензию на осуществление международных перевозок пассажиров, вносил ложные сведения о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Шлях» как о водителях своего предприятия, делая возможным их выезд в страны Евросоюза.

Таким образом, он в период действия правового режима военного положения в течение апреля 2022 – сентября 2023 года он 71 раз обеспечивал выезд мужчин за границу.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 242 240 гривен.

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