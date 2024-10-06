Практика судів
  1. В Україні

У Києві дороги перетворились на річки — через зливу підтопило вулиці, відео

11:32, 6 жовтня 2024
Проблеми із підтопленням спостерігались у кількох районах Києва.
У Києві дороги перетворились на річки — через зливу підтопило вулиці, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через зливу в Києві 6 жовтня підтопило вулиці. Через велику кількість опадів дороги місцями перетворились на річки. Відео наслідків негоди публікують в мережі.

Проблеми із підтопленням спостерігались у кількох районах Києва.

Також у кількох столичних ТРЦ через сильну зливу не витримала ізоляція дахів, через що вода почала потрапляти прямо у магазини та приміщення.

Крім того, на проспекті Науки раптом з'явилася велетенська яма.

У КМДА зазначили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Однак система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

«Гідрослужби «Київавтодору» наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень.

Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції», — зазначили у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підіть і спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах – відверто скажу, це неможливо – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснила, чому соціальні стандарти заморожують у той час, як середня зарплата у держорганах складає 55 тисяч грн.

Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень

Законопроект передбачає можливість застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у вигляді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг.

В Україні з’явиться повноцінний суд присяжних – Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект

Комітет ВР з питань правової політики через 4 роки повернувся до законопроекту про суд присяжних та рекомендував прийняти його за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду