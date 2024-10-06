У Києві дороги перетворились на річки — через зливу підтопило вулиці, відео

Проблеми із підтопленням спостерігались у кількох районах Києва.

Через зливу в Києві 6 жовтня підтопило вулиці. Через велику кількість опадів дороги місцями перетворились на річки. Відео наслідків негоди публікують в мережі.

Проблеми із підтопленням спостерігались у кількох районах Києва.

Також у кількох столичних ТРЦ через сильну зливу не витримала ізоляція дахів, через що вода почала потрапляти прямо у магазини та приміщення.

Крім того, на проспекті Науки раптом з'явилася велетенська яма.

У КМДА зазначили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Однак система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

«Гідрослужби «Київавтодору» наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень.

Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції», — зазначили у КМДА.

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