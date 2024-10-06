На Дніпропетровщині 17-річні дівчина та хлопець підпалювали автомобілі військових

Неповнолітні за грошову винагороду погодились здійснювати підпали автомобілів, що використовувалися військовими.

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Судитимуть двох мешканців Дніпропетровщини, які підпалювали автомобілі, що використовувалися для потреб військових ЗСУ. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Так, ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох неповнолітніх мешканців м. Кам’янське. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлено, що 17-річні дівчина та хлопець за грошову винагороду погодились здійснювати підпали автомобілів, що використовувалися військовими.

Обвинувачені відстежували місця паркування автівок у м. Кам’янське. Використовуючи пляшки з легкозаймистою речовиною, вони підпалили два транспортні засоби.

Наразі неповнолітні перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

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