В Днепропетровской области 17-летние девушка и парень поджигали автомобили военных

Несовершеннолетние за денежное вознаграждение согласились совершать поджоги автомобилей, которые использовались военными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судят двух жителей Днепропетровщины, которые поджигали автомобили, которые использовались для нужд военных ВСУ. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних жителей Каменского. Им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Установлено, что 17-летние девушка и парень за денежное вознаграждение согласились совершать поджоги автомобилей, которые использовались военными.

Обвиняемые отслеживали места парковки автомобилей в г. Каменское. Используя бутылки с легковоспламеняющимся веществом, они подожгли два транспортных средства.

В настоящее время несовершеннолетние находятся под круглосуточным домашним арестом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.