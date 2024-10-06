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В Днепропетровской области 17-летние девушка и парень поджигали автомобили военных

10:56, 6 октября 2024
Несовершеннолетние за денежное вознаграждение согласились совершать поджоги автомобилей, которые использовались военными.
В Днепропетровской области 17-летние девушка и парень поджигали автомобили военных
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Судят двух жителей Днепропетровщины, которые поджигали автомобили, которые использовались для нужд военных ВСУ. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних жителей Каменского. Им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Установлено, что 17-летние девушка и парень за денежное вознаграждение согласились совершать поджоги автомобилей, которые использовались военными.

Обвиняемые отслеживали места парковки автомобилей в г. Каменское. Используя бутылки с легковоспламеняющимся веществом, они подожгли два транспортных средства.

В настоящее время несовершеннолетние находятся под круглосуточным домашним арестом.

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