Продажа несуществующих зарядных станций — украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новой мошеннической схеме, связанной с продажей зарядных станций, ведь подготовка к зимнему периоду является актуальным вопросом.
В частности, мошенническую схему разоблачили в Никополе. Аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.
Основным условием покупки была предоплата в размере 5 тысяч гривен. Покупатели переводили деньги за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек.
В настоящее время аферисту сообщили о подозрении.
Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:
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