Продажа несуществующих зарядных станций — украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Аферисты размещают объявления о продаже зарядных станций и требуют предоплату в размере 5 тысяч гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новой мошеннической схеме, связанной с продажей зарядных станций, ведь подготовка к зимнему периоду является актуальным вопросом.

В частности, мошенническую схему разоблачили в Никополе. Аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.

Основным условием покупки была предоплата в размере 5 тысяч гривен. Покупатели переводили деньги за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек.

В настоящее время аферисту сообщили о подозрении.

Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:

покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами;

не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям;

не перечисляйте деньги заранее – выбирайте наложенный платеж.

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