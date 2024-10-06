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Продаж неіснуючих зарядних станцій — українців попередили про нову схему шахраїв

10:37, 6 жовтня 2024
Аферисти розміщують оголошення про продаж зарядних станцій і вимагають передоплату в розмірі 5 тисяч гривень.
Продаж неіснуючих зарядних станцій — українців попередили про нову схему шахраїв
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Міністерство внутрішніх справ попередило українців про нову шахрайську схему, яка пов’язана з продажем зарядних станцій, адже підготовка до зимового періоду є актуальним питанням.

Зокрема, шахрайську схему викрили у Нікополі. Аферист розміщував оголошення в соцмережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.

Основною умовою покупки була передплата у розмірі 5 тисяч гривень. Покупці переказували кошти за товар, але так і не отримували його. За даними поліції, унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 людей.

Наразі аферисту повідомили про підозру.

Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті:

  • купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками;
  • не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям;
  • не перераховуйте гроші наперед - вибирайте післяплату.

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