При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт та трудову книжку, а в окремих випадках — документ про освіту чи стан здоров’я.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, які документи подає особа роботодавцю при прийнятті на роботу.

Так, при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (стаття 24 КЗпП України).

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