При заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт и трудовую книжку, а в отдельных случаях документ об образовании или состоянии здоровья.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, какие документы представляет лицо работодателю при принятии на работу.

Так, при заключении трудового договора гражданин обязан представить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальность, квалификацию), о состоянии здоровья и других документах ( статья 24 КЗоТ Украины).

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