В Киеве дороги превратились в реки — из-за ливня подтопило улицы, видео

Проблемы с подтоплением наблюдались в нескольких районах Киева.

Из-за ливня в Киеве 6 октября подтопило улицы. Из-за обилия осадков дороги местами превратились в реки. Видео последствий непогоды публикуют в сети.

Проблемы с подтоплением наблюдались в нескольких районах Киева.

Также в нескольких столичных ТРЦ из-за сильного ливня не выдержала изоляция крыш, из-за чего вода начала попадать прямо в магазины и помещения.

Кроме того, на проспекте Науки вдруг появилась гигантская яма.

В КГГА отметили, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Однако система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на количество осадков.

«Гидрослужбы «Киевавтодора» устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. И дежурят на местах возможных подтоплений.

Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию», — отметили в КГГА.

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