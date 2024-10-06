Практика судов
  1. В Украине

400 человек избежали мобилизации — в Харьковской области разоблачили медиков, которые за деньги «списывали» мужчин по военному учету

11:51, 6 октября 2024
Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тысяч долларов.
400 человек избежали мобилизации — в Харьковской области разоблачили медиков, которые за деньги «списывали» мужчин по военному учету
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области задержаны 13 медицинских чиновников и их сообщников, которые за деньги «списывали» мужчин по военному учету. Таким образом, более 400 человек незаконно избежали мобилизации. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, глава одной из межрайонных МСЭК Харькова вместе со своими 12 сообщниками организовали схему уклонения от мобилизации.

Среди «помощников» организатора его подчиненные, руководители разных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские посредники. «Кроме того, один из фигурантов, кроме того, что занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине», — отметили в прокуратуре.

Так, за деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.

«Клиенты» даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию об «инвалидности» получали по почте или через посредников. Это позволяло мужчинам списаться по военному учету и уехать за границу», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, в результате противоправных действий участников этой преступной группы более 400 человек призывного возраста из разных областей Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тысяч долларов.

Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

В ходе следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, деньги на сумму более полумиллиона долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и даже российские рубли.

Правоохранители задержали дельцов, они находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

Законопроект предусматривает возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ.

В Украине появится полноценный суд присяжных – Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект

Комитет ВР по вопросам правовой политики через 4 года вернулся к законопроекту о суде присяжных и рекомендовал принять его за основу.

В Минфине рассказали, когда ВАКС и Служба дисциплинарных инспекторов получат деньги на ремонт своих помещений

Будут сами помещения и проекты ремонтов – будут и деньги.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду