400 человек избежали мобилизации — в Харьковской области разоблачили медиков, которые за деньги «списывали» мужчин по военному учету

Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тысяч долларов.

В Харьковской области задержаны 13 медицинских чиновников и их сообщников, которые за деньги «списывали» мужчин по военному учету. Таким образом, более 400 человек незаконно избежали мобилизации. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, глава одной из межрайонных МСЭК Харькова вместе со своими 12 сообщниками организовали схему уклонения от мобилизации.

Среди «помощников» организатора его подчиненные, руководители разных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские посредники. «Кроме того, один из фигурантов, кроме того, что занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине», — отметили в прокуратуре.

Так, за деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.

«Клиенты» даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию об «инвалидности» получали по почте или через посредников. Это позволяло мужчинам списаться по военному учету и уехать за границу», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, в результате противоправных действий участников этой преступной группы более 400 человек призывного возраста из разных областей Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тысяч долларов.

Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

В ходе следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, деньги на сумму более полумиллиона долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и даже российские рубли.

Правоохранители задержали дельцов, они находятся под стражей.

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