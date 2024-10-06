Соответствующее право подтверждает копия документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.

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Государственная служба Украины по вопросам труда рассказала, какой документ подтверждает право работника на отпуск при рождении ребенка.

Соответствующее право подтверждает копия документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.

Лицо, получившее отпуск при рождении ребенка, обязано предоставить работодателю эти документы в течение 30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск.

Ранее Минюст разъяснил особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Добавим, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

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