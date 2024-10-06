Відповідне право підтверджує копія документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини.

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Державна служба України з питань праці розповіла, який документ підтверджує право працівника на відпустку при народженні дитини.

Відповідне право підтверджує копія документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини.

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати роботодавцю ці документи протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Ранішу Мін’юст роз’яснив особливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Додамо, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

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