400 осіб уникнули мобілізації — на Харківщині викрили медиків, які за гроші «списували» чоловіків з військового обліку

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 5 тисяч доларів.

На Харківщині затримано 13 медичних посадовців та їх спільників, які за гроші «списували» чоловіків з військового обліку. Таким чином понад 400 осіб незаконно уникнули мобілізації. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, голова однієї з міжрайонних МСЕК Харкова разом зі своїми 12-ма спільниками організували схему ухилення від мобілізації.

Серед «помічників» організатора — його підлеглі, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. «Крім того, один з фігурантів крім того, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині», — зазначили у прокуратурі.

Так, за гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність.

««Клієнти» навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про «інвалідність» отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон», — йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації.

Вартість таких «послуг» коштувала від 2 до 5 тисяч доларів.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучено велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, гроші у сумі понад пів мільйона доларів, майже 80 тисяч євро, більше 1 мільйона гривень та навіть російські рублі.

Правоохоронці затримали ділків, вони перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.