Практика судів
  1. В Україні

400 осіб уникнули мобілізації — на Харківщині викрили медиків, які за гроші «списували» чоловіків з військового обліку

11:51, 6 жовтня 2024
Вартість таких «послуг» становила від 2 до 5 тисяч доларів.
400 осіб уникнули мобілізації — на Харківщині викрили медиків, які за гроші «списували» чоловіків з військового обліку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині затримано 13 медичних посадовців та їх спільників, які за гроші «списували» чоловіків з військового обліку. Таким чином понад 400 осіб незаконно уникнули мобілізації. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, голова однієї з міжрайонних МСЕК Харкова разом зі своїми 12-ма спільниками організували схему ухилення від мобілізації.

Серед  «помічників» організатора — його підлеглі, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. «Крім того, один з фігурантів крім того, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині», — зазначили у прокуратурі.

Так, за гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність.

««Клієнти» навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про «інвалідність» отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон», — йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації.

Вартість таких «послуг» коштувала від 2 до 5 тисяч доларів.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучено велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, гроші у сумі понад пів мільйона доларів, майже 80 тисяч євро, більше 1 мільйона гривень та навіть російські рублі.

Правоохоронці затримали ділків, вони перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підіть і спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах – відверто скажу, це неможливо – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснила, чому соціальні стандарти заморожують у той час, як середня зарплата у держорганах складає 55 тисяч грн.

Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень

Законопроект передбачає можливість застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у вигляді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг.

В Україні з’явиться повноцінний суд присяжних – Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект

Комітет ВР з питань правової політики через 4 роки повернувся до законопроекту про суд присяжних та рекомендував прийняти його за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду