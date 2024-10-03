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З України намагались вивезти дві скрипки 18-19 століть, фото

20:22, 3 жовтня 2024
69-річний українець переміщував через митний кордон України дві раритетні скрипки за «липовими» документами.
З України намагались вивезти дві скрипки 18-19 століть, фото
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У четвер, 3 жовтня, на митному посту «Малий Березний», що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники спільно з прикордонниками упередили незаконне вивезення старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність. Про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці.

Порушником виявився 69-річний українець, який у транспортному засобі марки «Форд» переміщував через митний кордон України дві раритетні скрипки за «липовими» документами.

«Та й ще у спрощеній смузі контролю – «зелений коридор», що передбачає дотримання митного законодавства щодо переміщення предметів, які потребують спеціальних дозвільних документів на вивезення за кордон», - кажуть митники.

Два музичні інструменти у футлярах знаходилися у салоні автомобіля між передніми сидіннями пасажира та водія. Коли чоловік надав паспорти на смичкові музичні інструменти, то в інспекторів виникла підозра щодо правдивості даних у поданих документах.

Виявилося, що терміни виготовлення обох скрипок (1714 та 1873 роки) не сходяться із зазначеними у паспорті – 20 століття.

«Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. Предмети правопорушення вилучені, а їх цінність встановить спеціаліст-експерт», - додали митники.

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