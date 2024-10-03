На Одещині державі повернуто землі в акваторії порту на суму понад 65 млн грн

Зазначена земельна ділянка була передана Южненською міською радою в оренду для будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

У державну власність повернули земельну ділянку в акваторії порту "Південний" на Одещині, яку передали в оренду. Її вартість складає понад 65 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що земельна ділянка, передана Южненською міською радою в оренду для будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розташована в акваторії Великого Аджалицького лиману, який входить до меж морського порту «Південний».

Ділянка фактично знаходиться на дні лиману та є невід’ємною частиною водного об'єкта загальнодержавного значення, тому може перебувати виключно у державній власності.

Господарський суд Одеської області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов в інтересах держави проти Южненської міської ради та ТОВ, якому передано в оренду земельну ділянку. Визнав незаконним та скасував рішення міськради, а земельну ділянку повернув державі.

Апеляційний суд підтвердив це рішення. Прокуратура довела, що ділянка є частиною акваторії морського порту та об’єктом стратегічного значення, якою має розпоряджатися виключно держава в особі Кабінету Міністрів.

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