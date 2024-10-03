У ДСА не знають, чи евакуйовані справи громадян з райсудів Херсонської області

У зв’язку з повідомленнями про те, що не була проведена евакуація справ з окремих судів Херсонської області, «Судово-юридична газета» звернулася за роз’ясненнями до ДСА, але ані у ДСА, ані у ТУ ДСА не знайшли цю інформацію.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», існує питання щодо долі справ, які перебували на розгляді судів Херсонської області, що знаходяться на звільнених територіях. Зокрема, як повідомили нашій газеті читачі, з Бериславського райсуду Херсонської області з часу деокупації не здійснена евакуація справ – як нерозглянутих, так і розглянутих (архів). Також аналогічна проблема зі справами Білозерського районного суду Херсонської області. При цьому ймовірність втратити архіву зростає у зв'язку з постійними обстрілами. Крім того, до судів звертаються громадяни стосовно долі своїх справ.

«Судово-юридична газета» вирішила перевірити дану інформацію та звернулася до Державної судової адміністрації з наступними запитаннями:

Чи проведено станом на 30 серпня 2024 року евакуацію як нерозглянутих справ, так і розглянутих справ (архів), які знаходилися у провадженні Бериславського районного суду Херсонської області та Білозерського районного суду Херсонської області?

Якщо евакуація справ цих судів не проведена, то в які строки планується її провести?

Чи зверталися до ДСА України чи її територіальних управлінь громадяни стосовно долі справ, які перебували в провадженні вказаних судів?

Втім, Державна судова адміністрація України переадресувала цей запит на свої територіальні управління в Херсонській та в Одеській областях, бо у неї така інформація «не задокументована».

У Херсонському ТУ ДСА запит, який їм перенаправила ДСА, в порушення законодавства про доступ до публічної інформації, взагалі проігнорували.

У ТУ ДСА в Одеській області скромно відповіли на одне питання про те, що «громадяни до них з цього питання не зверталися».

Таким чином, у ДСА та в територіальних управліннях Судової адміністрації уникли прямої відповіді на поставлені питання.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за даними Міністерства фінансів України, середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн. При цьому середня зарплата за серпень у керівництва ДСА склала 110,8 тисяч грн, у спеціаліста – 76,4 тисячі грн.

У керівника структурного підрозділу в ДСА – 107,1 тисяч грн. У працівника патронатної служби – 107,4 тис. грн.

Нижче наводимо відповіді ДСА України та ТУ ДСА в Одеській області. У ТУ ДСА в Херсонській області запит від ДСА України, вочевидь, загубили.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.