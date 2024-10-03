В ГСА не знают, эвакуированы ли дела граждан из райсудов Херсонской области

В связи с сообщениями о том, что не была проведена эвакуация дел из отдельных судов Херсонской области, «Судебно-юридическая газета» обратилась за разъяснениями в ГСА, но ни в ГСА, ни в ТУ ГСА не нашли эту информацию.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», существует вопрос о судьбе дел, находившихся на рассмотрении судов Херсонской области, находящихся на освобожденных территориях. В частности, как сообщили газете читатели, из Бериславского райсуда Херсонской области со времени деоккупации не осуществлена ​​эвакуация дел – как нерассмотренных, так и рассмотренных (архив). Также аналогичная проблема по делам Белозерского районного суда Херсонской области. При этом вероятность потерять архив растет в связи с постоянными обстрелами. Кроме того, в суды обращаются граждане относительно судьбы своих дел.

«Судебно-юридическая газета» решила проверить данную информацию и обратилась в Государственную судебную администрацию со следующими вопросами:

Проведена ли по состоянию на 30 августа 2024 года эвакуация как нерассмотренных дел, так и рассмотренных дел (архив), которые находились в производстве Бериславского районного суда Херсонской области и Белозерского районного суда Херсонской области?

Если эвакуация дел этих судов не произведена, то в какие сроки планируется ее провести?

Обращались ли в ГСА Украины или ее территориальные управления граждане относительно судьбы дел, находившихся в производстве указанных судов?

Впрочем, Государственная судебная администрация Украины переадресовала этот запрос на свои территориальные управления в Херсонской и Одесской областях, потому что у нее такая информация «не задокументирована».

В Херсонском ТУ ГСА запрос, который им перенаправила ГСА, в нарушение законодательства о доступе к публичной информации вообще проигнорировали.

В ТУ ГСА в Одесской области скромно ответили на один вопрос о том, что «граждане к ним по этому вопросу не обращались».

Таким образом, в ГСА и в территориальных управлениях Судебной администрации избежали прямого ответа на поставленные вопросы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен. При этом средняя зарплата за август у руководства ГСА составила 110,8 тысячи грн, у специалиста – 76,4 тысячи грн.

У руководителя структурного подразделения в ГСА – 107,1 тысячи грн. У работника патронатной службы – 107,4 тыс. грн.

Ниже приводим ответы ГСА Украины и ТУ ГСА в Одесской области. В ТУ ГСА в Херсонской области запрос от ГСА Украины, очевидно, потеряли.

Автор: Наталья Мамченко

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