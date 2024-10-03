Начальник одного из карьеров Львовской области незаконно добывал песок на миллионы гривен

В результате противоправной деятельности государству был причинен ущерб более чем на 21 млн грн.

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении начальника карьера, незаконно добывшего песка на миллионы гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что фигурант, являясь должностным лицом, придавал указания подчиненным относительно незаконной добычи полезных ископаемых местного значения - песка вне земельного участка, определенного специальным разрешением на пользование недрами.

С августа по ноябрь 2022 с помощью спецтехники и подчиненных ему работников человек добыл более 19 000 м куб песка.

Речь идет о территории за пределами одного из сел Пустомытовского района Львовской области.

В результате противоправной деятельности служащего государству был причинен ущерб более чем на 21 млн грн.

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