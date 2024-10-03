Правильный шаг для сохранения жизней, — Владимир Зеленский впервые высказался о выходе ВСУ из Угледара

Президент связал потерю Угледара с ограничениями союзников на использование дальнобойного оружия.

Президент Владимир Зеленский впервые высказался о выходе украинских войск из Угледара.

Глава государства назвал правильным решение Вооруженных сил Украины о выходе из Угледара, поскольку это позволило сохранить жизнь военных.

«Мы достаточно настойчивы на использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить рф, использующий соответствующее оружие против нас. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их жизнь, потому что они важнее любых застроек. Это наши люди, граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя. Ради государства ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги», — отметил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также Президент призвал международных партнеров предоставить Украине необходимое вооружение для противодействия ha и обратил внимание на задержки в поставках оружия.

«Украина нуждается в усилении позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойном, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают», — подчеркнул Глава государства.