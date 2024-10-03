Допускается ли принятие на работу лиц младше 16 лет

Гоструда объясняет, что с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, как исключение, приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, допускается ли принятие на работу лиц моложе 16 лет.

Не допускается принятие на работу лиц младше шестнадцати лет. По согласию одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет. Следует заметить, что ст. 188 КЗоТ Украины установлено общее правило по запрету принятия на работу лиц моложе шестнадцати лет. В то же время, в этой же правовой норме предусмотрена, как исключение, возможность принятия на работу лиц, достигших пятнадцати лет, но только с согласия одного из родителей или заменяющего его лица.

Также допускается принятие на работу и четырнадцатилетние. Но это касается, прежде всего, учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, что не наносит вред здоровью и не нарушает процесс обучения, в свободное от обучения время с согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет.

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