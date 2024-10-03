Высший совет правосудия уволил 5 судей в отставку

3 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Мохова Евгения Ивановича – с должности судьи Волновахского районного суда Донецкой области;
Деркач Наталью Николаевну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;
Мельника Василия Ивановича – с должности судьи Хозяйственного суда в Киеве;
Демченко Эльвиру Львовну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;
Лемак Олесю Владимировну – от должности судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.
Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку.
Кроме того, судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку.
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