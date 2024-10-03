Высший совет правосудия уволил 5 судей в отставку

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке 5 судей.

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3 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Мохова Евгения Ивановича – с должности судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

Деркач Наталью Николаевну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;

Мельника Василия Ивановича – с должности судьи Хозяйственного суда в Киеве;

Демченко Эльвиру Львовну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;

Лемак Олесю Владимировну – от должности судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку.

Кроме того, судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку.

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