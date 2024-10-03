Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів.

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3 жовтня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Мохова Євгена Івановича – з посади судді Волноваського районного суду Донецької області;

Деркач Наталію Миколаївну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;

Мельника Василя Івановича – з посади судді Господарського суду міста Києва;

Демченко Ельвіру Львівну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;

Лемак Олесю Володимирівну – з посади судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.

Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.

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