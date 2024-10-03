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Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років

22:00, 3 жовтня 2024
Держпраці пояснює, що за згодою одного із батьків чи особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.
Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років
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Державна служба з питань праці пояснює, чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.Слід зауважити, що ст. 188 КЗпП України встановлено загальне правило щодо заборони прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Водночас, у цій же правовій нормі передбачено, як виняток, можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років, але лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Також допускається прийняття на роботу й чотирнадцятирічних. Але це стосується, насамперед, учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

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