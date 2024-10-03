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Правильний крок для збереження життів, — Володимир Зеленський вперше висловився про вихід ЗСУ з Вугледару

16:09, 3 жовтня 2024
Президент пов’язав втрату Вугледара із обмеженнями союзників на використання далекобійної зброї.
Правильний крок для збереження життів, — Володимир Зеленський вперше висловився про вихід ЗСУ з Вугледару
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Президент Володимир Зеленський вперше висловився про вихід українських військ з Вугледару.

Глава держави назвав правильним рішення Збройних сил України про вихід з Вугледару, оскільки це дозволило зберегти життя військових.

«Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити рф, яка використовує відповідну зброю проти нас. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки», — зазначив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Також Президент закликав міжнародних партнерів надати Україні необхідне озброєння для протидії рф та звернув увагу на затримки у постачанні зброї.

«Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують», — наголосив Глава держави.

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