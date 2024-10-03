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Начальник одного із кар’єрів Львівщини незаконно видобував пісок на мільйони гривень

22:18, 3 жовтня 2024
Внаслідок протиправної діяльності службовця державі було завдано шкоди на понад 21 млн грн.
Начальник одного із кар’єрів Львівщини незаконно видобував пісок на мільйони гривень
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На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника кар’єру одного, який незаконно видобув піску на мільйони гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що фігурант, будучи службовою особою, надавав вказівки підлеглим щодо незаконного видобування корисних копалин місцевого значення - піску поза межами земельної ділянки, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами.

З серпня по листопад 2022 року за допомогою спецтехніки та підпорядкованих йому працівників чоловік видобув понад 19 000 м куб піску.

Мова йде про територію за межами одного із сіл Пустомитівського району Львівської області.

Внаслідок протиправної діяльності службовця державі було завдано шкоди на понад 21 млн грн.

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