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В Одесской области государству возвращены земли в акватории порта на сумму более 65 млн грн

22:36, 3 октября 2024
Указанный земельный участок был передан Южненским городским советом в аренду для строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
В Одесской области государству возвращены земли в акватории порта на сумму более 65 млн грн
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В государственную собственность вернули земельный участок в акватории порта "Южный" в Одесской области, который был передан в аренду. Его стоимость составляет более 65 млн. грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры установили, что земельный участок, переданный Южненским городским советом в аренду для строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, расположен в акватории Большого Аджалицкого лимана, входящего в пределы морского порта "Южный".

Участок фактически находится на дне лимана и является неотъемлемой частью водного объекта общегосударственного значения, поэтому он может находиться исключительно в государственной собственности.

Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в интересах государства против Южненского городского совета и ООО, которому передан в аренду земельный участок. Признал незаконным и отменил решение горсовета, а земельный участок вернул государству.

Апелляционный суд подтвердил это решение. Прокуратура доказала, что участок является частью акватории морского порта и объектом стратегического значения, которым должно распоряжаться исключительно государство в лице Кабинета Министров.

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