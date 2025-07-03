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ШІ в судовій системі: у Верховному Суді розповіли про виклики та перспективи цифровізації правосуддя

11:15, 3 липня 2025
У ВС підкреслили, що хоча штучний інтелект є ефективним інструментом для автоматизації рутинних процесів, остаточна відповідальність за судове рішення залишається виключно за суддею.
ШІ в судовій системі: у Верховному Суді розповіли про виклики та перспективи цифровізації правосуддя
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У Веховному Суді представили аналіз інтеграції та впливу ШІ на судову систему України. Верховний Суд взяв участь у Міжнародній конференції «Судові системи в перехідний період: реформи, інновації та правосуддя», яка відбулася в місті Лімож (Французька Республіка). У межах свого виступу ВС представив аналітичний огляд інтеграції штучного інтелекту (ШІ) у судову систему України та його вплив упродовж останнього року.

У ВС зосередилися на нормативних актах, уже ухвалених у сфері використання ШІ, а також на ключових судових рішеннях і звітах інституцій, що створюють підґрунтя для формування надійних правових і етичних рамок.

Окрему увагу було приділено окресленню меж допустимості використання ШІ в судовому процесі. У ВС підкреслили, що хоча штучний інтелект є ефективним інструментом для автоматизації рутинних процесів, остаточна відповідальність за судове рішення, оцінку доказів, забезпечення неупередженості, незалежності судової влади та збереження довіри суспільства залишається виключно за суддею.

Захід у Ліможі був присвячений питанням реформування судових систем, цифровій трансформації правосуддя, етичному регулюванню та безпечному впровадженню ШІ в практику судочинства.

Також у Суді акцентували, що штучний інтелект не замінить суддів, проте він може значно спростити рутинні завдання, що дасть суддям змогу більше часу приділяти складним юридичним питанням. Планується повне впровадження електронного судочинства та інтеграція з українським мобільним застосунком «Дія». Цей застосунок надає громадянам доступ до різноманітних цифрових документів і послуг, що сприятиме зручності взаємодії із судовою системою.

У ВС вказують, що цифрова трансформація є ключовим аспектом реформ системи правосуддя, особливо в умовах воєнного стану. Щоб використати переваги цифрових технологій і допоміжних рішень ШІ в судовому провадженні, необхідно зосередитися на таких цілях:

  • удосконалення національних систем правосуддя шляхом покращення співпраці та цифрового впровадження між національними судовими органами;
  • поліпшення міжгалузевої співпраці в судовій сфері на міжнародному рівні.

Це включає подальшу цифровізацію публічного правосуддя, забезпечення безпечного конференцзв’язку, що сприяє взаємозв’язку національних баз даних і реєстрів, а також забезпечення безпечних електронних каналів зв’язку між компетентними органами.

Презентація представлена англійською мовою:

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Верховний Суд штучний інтелект

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