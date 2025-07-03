ИИ в судебной системе: в Верховном Суде рассказали о вызовах и перспективах цифровизации правосудия

В ВС подчеркнули, что, хотя искусственный интеллект является эффективным инструментом для автоматизации рутинных процессов, окончательная ответственность за судебное решение, остается исключительно за судьей.

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В Верховном Суде представили анализ интеграции и влияния ИИ на судебную систему Украины. Верховный Суд принял участие в Международной конференции «Судебные системы в переходный период: реформы, инновации и правосудие», которая состоялась в городе Лимож (Французская Республика). В рамках своего выступления ВС представил аналитический обзор интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему Украины и его влияния за последний год.

В Верховном Суде сосредоточились на нормативных актах, уже принятых в сфере использования ИИ, а также на ключевых судебных решениях и институциональных отчетах, которые создают основу для формирования надежных правовых и этических рамок.

Отдельное внимание было уделено определению пределов допустимости использования ИИ в судебном процессе. В Верховном Суде подчеркнули, что, хотя искусственный интеллект является эффективным инструментом для автоматизации рутинных процессов, окончательная ответственность за судебное решение, оценку доказательств, обеспечение беспристрастности, независимости судебной власти и сохранение доверия общества остается исключительно за судьей.

Мероприятие в Лиможе было посвящено вопросам реформирования судебных систем, цифровой трансформации правосудия, этическому регулированию и безопасному внедрению ИИ в практику судопроизводства.

Также в Суде акцентировали, что искусственный интеллект не заменит судей, однако он может значительно упростить рутинные задачи, что даст судьям возможность больше времени уделять сложным юридическим вопросам. Планируется полное внедрение электронного судопроизводства и интеграция с украинским мобильным приложением «Дія». Это приложение предоставляет гражданам доступ к различным цифровым документам и услугам, что будет способствовать удобству взаимодействия с судебной системой.

В Верховном Суде указывают, что цифровая трансформация является ключевым аспектом реформ системы правосудия, особенно в условиях военного положения. Чтобы использовать преимущества цифровых технологий и вспомогательных решений ИИ в судебном производстве, необходимо сосредоточиться на следующих целях:

совершенствование национальных систем правосудия путем улучшения сотрудничества и цифрового внедрения между национальными судебными органами;

улучшение межотраслевого сотрудничества в судебной сфере на международном уровне.

Это включает дальнейшую цифровизацию публичного правосудия, обеспечение безопасной видеосвязи, что способствует взаимосвязи национальных баз данных и реестров, а также обеспечение безопасных электронных каналов связи между компетентными органами.

Презентация представлена на английском языке.

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