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Юрлицо передало авто в лизинг — кто платит транспортный налог

12:09, 3 июля 2025
В случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг транспортный налог платит юридическое лицо — владелец автомобиля.
Юрлицо передало авто в лизинг — кто платит транспортный налог
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, кто уплачивает транспортный налог в случае передачи юридическим лицом в финансовый лизинг легкового автомобиля, зарегистрированного в Украине.

Нормами пп. 267.2.1 НКУ определено, что объектом налогообложения транспортным налогом (налог) являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством собственные легковые автомобили, которые в соответствии с пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения (пп. 267.1.1 НКУ).

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения налоговую декларацию по транспортному налогу (далее – Декларация) по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными частями поквартально.

Форма Декларации утверждена приказом Минфина от 10.04.2015 №415 (с изменениями и дополнениями).

В отношении объектов налогообложения, приобретенных в течение года, Декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект (пп. 267.6.4 НКУ).

Согласно пп. «б» пп. 14.1.97 НКУ финансовый лизинг – хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, которое является основным средством и приобретено или изготовлено лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом владения и пользования объектом финансового лизинга.

Термины «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ являются тождественными.

Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:

– объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре;

– балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга на момент окончания действия лизингового договора, предусмотренного таким договором, составляет не более 25% первоначальной стоимости цены такого объекта лизинга, действующей на начало срока действия лизингового договора;

– сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первоначальной стоимости объекта лизинга либо превышает её;

– имущество, передаваемое в лизинг, изготовлено по заказу лизингополучателя и после окончания действия лизингового договора не может быть использовано другими лицами, кроме лизингополучателя, исходя из его технологических и качественных характеристик.

Учитывая изложенное, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг, плательщиком транспортного налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо – собственник транспортного средства).

При этом Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога осуществляется с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

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