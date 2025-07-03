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Верховный Суд готовится к электронному судопроизводству и интеграции с Дией: ставка на ИИ и цифровизацию

10:21, 3 июля 2025
Цифровая трансформация является ключевым аспектом реформ системы правосудия, особенно в условиях военного положения, считает судья ВС.
Верховный Суд готовится к электронному судопроизводству и интеграции с Дией: ставка на ИИ и цифровизацию
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Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в сочетании с кадровым дефицитом в судебной системе еще больше осложнили работу судебной власти. В связи с этим для обеспечения непрерывного доступа к правосудию было внедрено ряд цифровых решений. Об этом сообщила судья ВС в Кассационном уголовном суде Александра Яновская на Международной конференции «Судебные системы в переходный период: реформы, инновации и правосудие», которая состоялась в г. Лимож (Французская Республика). Конференция была посвящена реформированию судебных систем, цифровой трансформации правосудия, этическому регулированию и безопасному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в судебную практику.

Спикер акцентировала внимание, что искусственный интеллект не заменит судей, однако он может значительно упростить рутинные задачи, что даст судьям возможность больше времени уделять сложным юридическим вопросам. Планируется полное внедрение электронного судопроизводства и интеграция с украинским мобильным приложением «Дія». Это приложение предоставляет гражданам доступ к различным цифровым документам и услугам, что будет способствовать удобству взаимодействия с судебной системой.

По словам Александры Яновской, цифровая трансформация является ключевым аспектом реформы системы правосудия, особенно в условиях военного положения. Чтобы использовать преимущества цифровых технологий и вспомогательных решений ИИ в судебном производстве, необходимо сосредоточиться на следующих целях:

  • совершенствование национальных систем правосудия путем улучшения сотрудничества и цифрового внедрения между национальными судебными органами;
  • улучшение межотраслевого сотрудничества в судебной сфере на международном уровне.

Это включает дальнейшую цифровизацию публичного правосудия, обеспечение безопасной видеосвязи, способствующей взаимодействию национальных баз данных и реестров, а также обеспечение безопасных электронных каналов связи между компетентными органами.

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Верховный Суд Дия искусственный интеллект

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