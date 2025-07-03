Верховний Суд готується до електронного судочинства та інтеграції з Дією: ставка на ШІ та діджиталізацію

Цифрова трансформація є ключовим аспектом реформ системи правосуддя, особливо в умовах воєнного стану, вважає суддя ВС.

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Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в поєднанні з кадровим дефіцитом у судовій системі ще більше ускладнили роботу судової влади. Відтак, для забезпечення безперервного доступу до правосуддя було впроваджено низку цифрових рішень. Про це повідомила суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Олександра Яновська на Міжнародній конференції «Судові системи в перехідний період: реформи, інновації та правосуддя», яка відбулася в м. Лімож (Французька Республіка). Конференції була присвячена реформуванню судових систем, цифровій трансформації правосуддя, етичному регулюванню та безпечному впровадженню штучного інтелекту (ШІ) в судову практику.

Спікерка акцентувала, що штучний інтелект не замінить суддів, проте він може значно спростити рутинні завдання, що дасть суддям змогу більше часу приділяти складним юридичним питанням. Планується повне впровадження електронного судочинства та інтеграція з українським мобільним застосунком «Дія». Цей застосунок надає громадянам доступ до різноманітних цифрових документів і послуг, що сприятиме зручності взаємодії із судовою системою.

За словами Олександри Яновської, цифрова трансформація є ключовим аспектом реформ системи правосуддя, особливо в умовах воєнного стану. Щоб використати переваги цифрових технологій і допоміжних рішень ШІ в судовому провадженні, необхідно зосередитися на таких цілях:

удосконалення національних систем правосуддя шляхом покращення співпраці та цифрового впровадження між національними судовими органами;

поліпшення міжгалузевої співпраці в судовій сфері на міжнародному рівні.

Це включає подальшу цифровізацію публічного правосуддя, забезпечення безпечного конференцзв’язку, що сприяє взаємозв’язку національних баз даних і реєстрів, а також забезпечення безпечних електронних каналів зв’язку між компетентними органами.

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