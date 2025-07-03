Партнерку служби таксі судитимуть за ухилення від сплати податків на понад 29 млн грн

Справу скеровано до суду.

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Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України завершив досудове розслідування щодо осіб, які, за версією слідства, розробили та реалізували схему ухилення від сплати податків на понад 29 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зокрема, за версією слідства, підозрювані за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити ФОП, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків.

«Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки, створеної ними фізичної особи-підприємця, для оформлення надання від її імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки в якості доходу на суму більше 214 млн грн», - вказали в ОГП.

Отриманий дохід не був задекларуваний в повному обсязі, що призвело до несплати податкових зобов’язань з єдиного податку третьої групи за період 2019 – 2022 років.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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