На Вінниччині масово отруїлися клієнти фастфуду після покупки шаурми

Працівнику фастфуду, клієнти якого потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, оголосили про підозру.

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У Калинівці Вінницької області працівнику місцевого фастфуду повідомили про підозру через масове харчове отруєння відвідувачів. За даними поліції, станом на 2 липня до медичних закладів звернулися 29 осіб, з них 10 — діти.

Попередньо правоохоронці встановили, що всі потерпілі вживали їжу, придбану у зазначеному закладі харчування. У ЗМІ пишуть, що йдеться про шаурму.

Підозрюваному — 31-річному працівнику фастфуду — інкримінують порушення санітарних правил і норм, що спричинили масове отруєння (ч. 1 ст. 325 КК України).

За вчинене йому загрожує покарання: штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або навіть обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.

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